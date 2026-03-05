Der Doomstriker Law Enforcement MRC Österreich vereint Männer und Frauen, die tagtäglich im Dienst der Sicherheit stehen – Polizisten, Justizwachebeamte, Militärangehörige und andere Einsatzkräfte. Was sie verbindet, ist nicht nur die Leidenschaft fürs Motorradfahren, sondern vor allem ihr starkes Engagement für jene, die Hilfe am dringendsten brauchen. Diesmal führte ihr Weg nach Stockerau, zum Assisi‑Hof – einem Ort, an dem Tiere in artgerechter Gruppenhaltung leben, mit weiten Ausläufen, großen Freiflächen und geschützten Rückzugsbereichen. Hier dürfen sie bleiben, bis sie ein liebevolles Zuhause finden oder durch eine Patenschaft einen dauerhaften Platz bekommen. Die Biker besuchten den Hof persönlich, trafen die Menschen vor Ort und übergaben einen Spendenscheck sowie dringend benötigte Sachspenden. Ein starkes Zeichen für Solidarität, Verantwortung und echte Gemeinschaft.