Manche Menschen sind wahre Meister darin, ihre Gefühle und Gedanken zu verbergen. Sie wirken undurchschaubar und lassen andere oft im Dunkeln darüber, was wirklich in ihnen vorgeht. Drei Sternzeichen sind darin besonders gut. Der Skorpion ist misstrauisch und fürchtet, übervorteilt zu werden. Er glaubt, dass er besser durchs Leben kommt, wenn niemand seinen wahren Charakter erkennt. Der Zwilling hingegen spielt gerne mit Meinungen und probiert aus, wie sein Gegenüber auf unterschiedliche Ansätze reagiert. Dabei bleibt er oft erfolgreich, dank seines rhetorischen Talents. Der Krebs wiederum möchte seine Mitmenschen nicht belasten. Selbst wenn es ihm schlecht geht, zeigt er sich fürsorglich und fröhlich, manchmal sogar auf Kosten seiner eigenen Gesundheit.