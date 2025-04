Bei frühlingshaftem Sonnenschein wurde heute im Nauener Ortsteil Berge direkt an der B5 bei der Obstwiese, ein Obstblütenfest gefeiert. Organisator der Veranstaltung waren die Vereine Apfel & Konsorten sowie Obstmuskeln, unterstützt wurden sie dabei auch von der Freiwilligen Feuerwehr Einheit Berge e. v. Es muss halt auch nicht immer im großen Stil sein, wie das Baumblütenfest das am 26. April in Werder/Havel gestartet ist. Auch das Obstblütenfest bei Berge hatte einiges zu bieten: Führungen, Vorträge, Programm für Kinder und auch Musik. An den Ständen, die rundum die Obstbäume verteilt waren, boten einiges zu Verkauf an wie: Honig, Säfte oder Liköre. Ein Ost-Europäischer Chor, die Ost-Rov, sorgten später mit seiner musikalischen Darbietung für das Highlight des Festes. Die Veranstalter dürften sich bis zum späten Nachmittag auf mehr als 200 Besucher freuen, die nicht nur aus den Dörfern auch von außerhalb kamen, die Autokennzeichen verrieten, dass es eben auch viele Großstädter waren, z. b. aus Berlin.