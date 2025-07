Eine unveröffentlichte Sammlung von Black Sabbath-Musik mit dem Titel „The Legendary Lost Tapes“ soll am 25. Juli veröffentlicht werden. Sie enthält seltene Demos aus dem Jahr 1969, die unter dem ursprünglichen Bandnamen Earth aufgenommen wurden. Zu Earth gehörten Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler und Bill Ward. Diese frühen Demos wurden aufgenommen, bevor sie zu Sabbath wurden und den Status einer Metal-Legende erlangten. Die Band ist nicht direkt an der Veröffentlichung beteiligt. Ihr ursprünglicher Manager, Jim Simpson, betreut das Projekt über sein Label Big Bear Records. „Diese neue Veröffentlichung präsentiert seltene frühe Aufnahmen aus dieser Ära, remastered von lange verschollenen Bändern. Diese Aufnahmen zeigen deutlich, welch gute Musik sie von Anfang an produzierten. Wir [...] haben uns mit der Veröffentlichung zurückgehalten, da sich ihr Stil so schnell weiterentwickelte ", so Jim Simpson. Ihr Abschlusskonzert „Back to the Beginning“ findet am 5. Juli im Villa Park in Birmingham statt, und zwar mit einem hochkarätigen Staraufgebot. Das Programm umfasst legendäre Bands wie Metallica, Slayer und sogar eine Supergruppe mit Mitgliedern von Guns N' Roses, den Smashing Pumpkins und anderen. Ozzy, der mittlerweile 76 Jahre alt ist und mit Parkinson kämpft, hat seit 2018 kein komplettes Konzert mehr gespielt, aber er hat intensiv für diesen Abschiedsauftritt trainiert. Die Show wird für Fans weltweit per Livestream übertragen.