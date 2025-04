Der Freizeitpark Karls bei Elstal wird ab heute um eine neue Attraktion erweitert, im Guten und ganzen ist es auch diesmal wieder gleich eine ganz eigene Themenwelt. Um Punkt zehn Uhr wurde die neue Themenwelt Erdbeerdöner eröffnet. Den Anfang machten Inhaber von Karls, Robert Dahl und der Bürgermeister von Wustermark Holger Schreiber mit dem traditionellen Banddurchschneiden. Das ganze begleitet von viel Applaus von einer großen Menge Besucher die gleich heute Morgen die ersten sein wollten. Die Eröffnung der neuen Themenwelt wurde aber noch mit Pyrotechnik und einer Musikgruppe die ordentlich für Lautstärke mit ihren Trommeln sorgten stimmungsvoller. Eine gelungene Eröffnungsfeier unter vielen begeisterten Menschen und frühlingshaften Wetter bei Sonnenschein. Es ist wohl abgefahrenste Themenwelt des Jahres: Karls Erdbeer-Döner. Doch keine Sorge – hier gibt’s keinen Döner mit Marmelade denn bei Karls wird es eben wieder etwas kurioser, die Fans erwartet ein qualitativ hochwertiger Döner mit einer besonderen Erdbeer-Döner-Gabel. Das knallrote Fladenbrot, drei eigens entwickelten Soßen, die jeweils eine feine Erdbeer-Note tragen und das ikonische Döner-Täschchen machen dieses exklusive Highlight einzigartig. Nicht nur kulinarisch wird die Erdbeer-Döner-Welt zum absoluten Ereignis. Neben dem stylischen Restaurant erwartet die Besucher aber auch ein völlig verrücktes Fahrgeschäft in Form eines zwölf Meter hohen Dönerspießes. Das ist ein Fahrspaß, der so außergewöhnlich klingt, wie er sich anfühlt – und genau deshalb perfekt zu Karls passt. Für kleine Döner-Fans ist direkt nebenan auch einen Spielplatz in Form eines Gemüsegartens. Hier können die Kids ausgiebig klettern und toben. Natürlich gibt es auch einen Erdbeer-Döner-Fanshop, wo die neuen Lieblingsaccessoires gleich für zu Hause geshoppt werden können. Das Erlebnis für Groß und Klein in Karls Freizeitpark zum Start in den Frühling. Tx: reportnet24, karls V: reportnet24 (KI unterstützt)