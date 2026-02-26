Am 4. März startet die Messe Freizeit, Touristik und Garten in Nürnberg mit einer ganz besonderen Ausgabe, denn sie feiert dieses Jahr ihren 60. Geburtstag. In sechs Hallen präsentieren diesmal rund 500 Aussteller ihre Produkte rund um die Bereiche Freizeit, Touristik, Caravaning, Garten, Outdoor und Sport. Die Publikumsmesse hat bis einschließlich 8. März täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 16 Euro. Gut zu wissen: Noch bis 1. März gilt der Frühbucherpreis von 14 Euro. Und mit dem Online–Ticket kann der ÖPNV zur An- Und Abreise kostenlos genutzt werden.