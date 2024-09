Der 1. September ist meteorologischer Herbstanfang. Doch da der Sommer in diesem Jahr ja eher durchwachsen war, hat er sich wohl selbst eine Verlängerung verordnet. Die Sonne scheint, die Temperaturen sind über der 20 Grad Marke und das soll auch erstmal so bleiben. Viele Freibäder in Schleswig-Holstein reagieren und bleiben länger geöffnet.