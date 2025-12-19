Das Haus des Meeres sorgt auch heuer für besondere Feiertagsmomente! Am 24. Dezember können kleine und große Gäste im ganzen Flakturm auf Christkindsuche gehen – mitten in einer faszinierenden Tierwelt und umgeben von echter Weihnachtsstimmung. Wer noch ein Geschenk sucht, findet online eine große Auswahl an Gutscheinen und Tickets: vom exklusiven Dinner im 360° OCEANSKY bis zum unvergesslichen Tag im Haus des Meeres. Zum Jahresausklang wartet ein besonderes Highlight: die Silvesterführung am 31. Dezember. Spannende Einblicke, überraschende Geschichten aus dem Tierreich und ein stimmungsvoller Start in den Silvesterabend. 📅 31.12.2025, 17:30 Uhr ⏱️ Dauer: 60 Minuten 💶 5 € pro Person (mit gültiger Zoo‑Eintrittskarte) 📝 Anmeldung bis 28.12. auf der Website – begrenzte Plätze! Das Haus des Meeres freut sich auf viele Besucherinnen und Besucher – und wünscht frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.