In diesem Jahr beginnen die christliche Fastenzeit und der muslimische Fastenmonat Ramadan am gleichen Tag – dem 18. Februar. Eine so seltene Überschneidung wird in absehbarer Zeit nicht wieder vorkommen. In diesem Video erklärt Prof. Dr. Wolfgang Reinbold, Vorstandsmitglied im Haus der Religionen, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede die Fastentraditionen von Christentum und Islam auszeichnen und welche Bedeutung das Fasten in beiden Religionen hat.