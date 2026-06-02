Die Stadt Erlangen sammelt Spenden für das Poet*innenfest. Hintergrund ist die angespannte Haushaltslage der Stadt. Lange war unklar, ob das Literaturfestival in diesem Jahr überhaupt stattfinden kann. Um die Kosten des Festivals in Höhe von rund 200.000 Euro zu decken, setzt die Stadt nun neben Sponsoren und Zuschüssen auch auf Unterstützung aus der Bevölkerung. Dafür ist auf dem Spendenportal „WirWunder“ ein eigenes Projekt eingerichtet worden. Alternativ sind auch klassische Überweisungen möglich. Das Erlanger Poet*innenfest findet in diesem Jahr zum 46. Mal statt. Die Veranstaltungsreihe gilt als Auftakt des deutschen Bücherherbstes und zählt zu den bekanntesten Literaturfestivals im deutschsprachigen Raum.