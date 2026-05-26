Die ersten warmen Tage, volle Regale im Supermarkt – Obst wirkt für viele ganz selbstverständlich. Doch wie viel Arbeit und wie viel Wetterrisiko tatsächlich dahintersteckt, merkt man erst, wenn die Saison direkt vor der Tür beginnt. Obstbauern in Franken hoffen auf gute Ernte In Franken startet jetzt genau diese Phase: Erdbeerernte und der Blick auf die Kirschen. Auf den Feldern entscheidet sich in diesen Wochen, wie gut die Ernte am Ende wirklich wird – und damit auch, was später bei uns auf dem Teller landet. Während in vielen Teilen Frankens noch die Kirschblüte bestaunt wird, läuft in Hüttendorf bei Erlangen bereits die erste Ernte der Saison Lukas Niedermann erntet gerade die ersten Erdbeeren der Saison. Auf dem Selbsterntehof in Hüttendorf bei Erlangen arbeitet die Familie bereits in dritter Generation im Obstbau. Gerade zur Erdbeerzeit kommen viele Familien hierher, um ihre Früchte selbst vom Feld zu pflücken. Doch hinter der Ernte steckt viel Unsicherheit und Herausforderungen für die Obstbauern. Erste Erdbeeren in Hüttendorf Dieses Jahr kam der Frost besonders spät. Ein Teil der Ernte wurde dadurch beschädigt. Denn auch wenn der Saisonstart insgesamt vielversprechend aussieht: Der Obstanbau bleibt extrem wetterabhängig. Spätfröste, Starkregen oder Hagel können innerhalb weniger Tage große Schäden verursachen. In Franken hoffen viele Obstbauern deshalb jetzt gutes Wetter. Wetter bleibt entscheidend Mit speziellen Schutzmaßnahmen versucht der Betrieb die Erdbeeren zu schützen. Teilweise werden die Pflanzen sogar gezielt mit Wasser beregnet, Wie auch bei den Kischen wo die ente auch bald ansteht. Damit sie im Juni geerntet werden können wurde sie durch eine dünne Eisschicht eingefrohren damit nicht erfrieren. Auch bei den erdbeeren fangen schon früh die vorbereitungen auf Frost an. Denn am Ende gilt im Obstbau jedes Jahr aufs Neue: Eine gute Ernte lässt sich planen – aber nie garantieren.