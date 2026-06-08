Mehr als 25 Jahre nach der Erstausstrahlung von „Sex and the City“ zählen Carrie Bradshaw und ihre enge Clique aus Manhattan immer noch zu den kultigsten Fernsehfiguren. Die erfolgreiche HBO-Serie lief sechs Staffeln lang, inspirierte zwei Kinofilme und kehrte später sogar mit der Fortsetzungsserie „And Just Like That“ zurück. Im Mittelpunkt stand Sarah Jessica Parker als Carrie Bradshaw, die modebegeisterte Kolumnistin, die Designerschuhe zu einem kulturellen Phänomen machte. Seit dem Ende der Serie spielte Parker in Filmen wie „Zum Ausziehen verführt“ und „Happy New Year“ mit. Sie erntete außerdem Kritikerlob für ihre Rolle in der HBO-Dramaserie „Divorce“, bevor sie in „And Just Like That“ zu ihrer Paraderolle zurückkehrte. Privat hat sie drei Kinder mit ihrem Ehemann, dem Schauspieler Matthew Broderick. Kim Cattralls Samantha Jones wurde dank ihres Selbstbewusstseins und ihres scharfen Verstandes zum Publikumsliebling. Vor ihrem Einstieg in die Serie war Cattrall für ihre Rollen in den 80er-Jahre-Klassikern „Mannequin“ und „Big Trouble in Little China“ bekannt. Obwohl sie sich gegen eine Rückkehr als Hauptdarstellerin für „And Just Like That“ entschied, überraschte sie die Fans 2023 mit einem kurzen Gastauftritt in der zweiten Staffel. Kristin Davis, die die optimistische Charlotte York verkörperte, arbeitete nach dem Ende der Serie weiterhin auf der Bühne und vor der Kamera und spielte in Projekten wie „Deadly Illusions“ und „Cash Out“. Später kehrte sie für die Neuauflage in ihre Rolle zurück und traf ihre ehemaligen Kollegen wieder. Und dann ist da noch Cynthia Nixon, die Miranda Hobbes zu einer der unvergesslichsten und karriereorientiertesten Figuren des Fernsehens machte. Seit der Originalserie hat Nixon zwei Tony Awards, einen Emmy Award und sogar einen Grammy Award für das beste gesprochene Wortalbum gewonnen. Sie kandidierte 2018 für das Amt des Gouverneurs von New York und kehrte in „And Just Like That“ in ihrer Rolle als Miranda zurück.