Als „Buffy – Im Bann der Dämonen“ im März 1997 Premiere feierte, entwickelte sich die Serie zu einem Kultphänomen, das Highschool-Drama mit übernatürlichen Elementen verband und eine ganze Generation von Stars hervorbrachte. Doch was geschah, nachdem sich die Scooby-Gang verabschiedet hatte? Sarah Michelle Gellar, die Auserwählte selbst, blieb eine feste Größe auf dem Bildschirm. Der Liebling der 90er-Jahre übernahm eine Mischung aus Film- und Fernsehrollen und kehrte 2023 mit „Wolf Pack“ zu ihren übernatürlichen Wurzeln zurück. Später, im Jahr 2024, wagte sie sich mit „Dexter: Original Sin“ in die Welt des Verbrechens. 2025 gewannen die Pläne für eine Buffy-Fortsetzung mit Gellar in der Hauptrolle kurzzeitig an Fahrt, bevor sie von Hulu verworfen wurden. Gellar teilte die enttäuschende Nachricht selbst auf Instagram mit den Worten: „Es tut mir wirklich leid, euch das mitteilen zu müssen, aber ich wollte, dass ihr es von mir erfahrt.“ Alyson Hannigan, die Willow spielte, feierte mit den „American Pie“-Filmen und ihrer langjährigen Rolle in „How I Met Your Mother“ große Erfolge jenseits von Sunnydale. Zuletzt war sie in Disneys Realverfilmung „Kim Possible“ zu sehen und nahm 2023 an „Dancing with the Stars“ teil. David Boreanaz, der Buffys grüblerischen Vampir-Liebhaber Angel verkörperte, machte aus seiner Rolle ein erfolgreiches Spin-off, bevor er über ein Jahrzehnt lang an der Seite von Emily Deschanel die Hauptrolle in „Bones“ spielte. Von 2017 bis 2024 führte er die Hauptrolle in dem Militärdrama „SEAL Team“ an und konnte damit eine der beständigsten Fernsehkarrieren des Ensembles vorweisen. Nicholas Brendon, bekannt als Xander, spielte nach dem Ende von „Buffy“ weiterhin in Serien wie „Criminal Minds“ und „Private Practice“. Sein späteres Leben war von psychischen Problemen und juristischen Auseinandersetzungen sowie mehreren Therapieaufenthalten geprägt. Im März 2026 verstarb Brendon tragischerweise im Schlaf im Alter von 54 Jahren.