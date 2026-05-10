Es ist in diesem Jahr die 33. Brala mit rund 400 Aussteller. Die Brandenburger Landwirtschaftsausstellung ist gerade für die Region nicht nur ein Erlebnis, es ist besonders wichtig auch gerade der jungen Generation zu vermitteln, was alles hinter Landwirtschaft bzw. Agrar steckt. Auch sehr wichtig und auf der Ausstellung zu finden sind die grünen Berufe: Land, Forst sowie auch die Ernährungswirtschaft. Am Eröffnungstag machen oftmals Land, Kreis als auch Kommunalpolitiker einen Rundgang.