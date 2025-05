Der Prozess gegen Sean „Diddy“ Combs wegen Sexhandels wurde mit der Aussage der ehemaligen Angestellten Capricorn Clark fortgesetzt. Clark behauptete, Combs habe sie wiederholt bedroht und sie einmal gezwungen, ihn zum Haus des Rappers Kid Cudi zu begleiten, und gesagt, er wolle ihn „umbringen“. Clark, die seit 2004 mit Unterbrechungen für Combs arbeitete, sagte aus, dass er ihr einmal gedroht habe, sie zu töten, da sie zuvor für seinen Rivalen Suge Knight gearbeitet habe. Sie erinnerte sich auch daran, dass sie sich fünf Tage lang Lügendetektortests über fehlenden Schmuck unterziehen musste und behauptete, dass ihr gedroht wurde, im East River versenkt zu werden, wenn sie durchfiele. Sie behauptete, Combs sei 2006 gewalttätig geworden und habe sie geschubst, woraufhin sie gekündigt habe, aber später zurückgekehrt sei. Im Dezember 2011 sagte Clark, Combs sei bewaffnet und wütend bei ihr zu Hause erschienen, nachdem er erfahren hatte, dass Ventura mit Kid Cudi zusammen war. Sie sagte aus, dass Combs sie mit vorgehaltener Waffe entführte und zu Kid Cudis Haus brachte, aber er war nicht da. Combs zwang sie dann, Ventura anzurufen und drohte, Clark nicht gehen zu lassen, wenn sie nicht zum Haus käme. Ventura wurde angeblich in dieser Nacht von Combs geschlagen, und er sagte beiden Frauen, sie sollten nicht die Polizei einschalten. Clark wurde 2012 entlassen und erhielt später eine Abfindung wegen unrechtmäßiger Kündigung. Im Jahr 2016 kehrte sie als Kreativdirektorin von Ventura zurück, da sie Schwierigkeiten hatte, eine andere Arbeit zu finden. Im Kreuzverhör wies Diddys Anwalt darauf hin, dass Clark wiederholt für ihn arbeitete und angeblich Interesse daran bekundete, erst 2024 sein Stabschef zu werden. Die Verteidigung bestritt auch die Entführung und behauptete, Clark habe gesagt, sie sei freiwillig gegangen, um Combs davon abzuhalten, „etwas Dummes“ zu tun. Clark stritt dies ab. Cudi sagte kürzlich aus, dass Combs 2011 in sein Haus eingebrochen sei. Wochen später wurde sein Auto mit einem Molotowcocktail in Brand gesetzt, hinter dem er Combs vermutet, der dies jedoch bestreitet.