Am 7. September war es wieder so weit, am Gelände neben der Park and Ride-Anlage fand wieder der Kinderflohmarkt statt. Bei traumhaftem Wetter konnten die Spielsachen, Bücher, Kleidung, Stofftiere und vieles mehr den Besitzer wechseln und sorgten für glückliche Kinderaugen und zufriedene Eltern. Für das leibliche Wohl sorgten wie alle Jahre die Kinderfreunde mit Getränken, Käsekrainer und Co, natürlich durften auch leckere Mehlspeisen nicht fehlen