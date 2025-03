Der alljährliche Faschingsumzug fand erneut in Deutsch Wagram statt, wie es seit vielen Jahren Brauch war. Pünktlich um 15:00 Uhr begann der Umzug am Marktplatz und zog über die Bahnhofstraße bis zur Bockfließerstraße. Eine feste Tradition ist der Halt vor dem Marchfelderhof, wo die Teilnehmer und Zuschauer mit Schnapserln vom Marchfelderhof Team versorgt wurden. Anschließend setzte sich der bunte Zug in Richtung Marktplatz fort, wo um 18:00 Uhr der Fasching feierlich verbrannt wurde. DJ Ostkurve, Bine Hagn und DJ Roberto sorgten für ausgelassene Stimmung auf dem Marktplatz, bevor der Fasching 2025 endgültig Geschichte war.