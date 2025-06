Der neue Dokumentarfilm „Caregiving“, der von dem Oscar-nominierten Schauspieler Bradley Cooper produziert wurde, beleuchtet die verborgenen Kämpfe von Pflegern in den Vereinigten Staaten. Der Dokumentarfilm zeigt Menschen wie Matthew Cauli, einen Vater, der seine Karriere als Grafikdesigner aufgab, um sich um seine Frau zu kümmern, die während der Pandemie einen Schlaganfall erlitt und an Krebs erkrankte. Cauli, der auf TikTok über die täglichen Herausforderungen seiner Familie berichtet, wies auf den Mangel an Ressourcen für Pfleger hin und erklärte, er fühle sich „bestraft, weil er das Richtige getan hat“. Cooper ließ sich von seinen eigenen Erfahrungen bei der Pflege seines verstorbenen Vaters inspirieren und lobte die Pfleger als „heldenhafte Menschen“ für ihr Engagement. In dem Film kommen auch Stimmen wie Jocelyn Frye von der National Partnership for Women & Families zu Wort, die betont, dass die Pflegeproblematik weit verbreitet ist und kein „Nischenthema“ darstellt. Andere Experten, wie Ai-jen Poo von Caring Across Generations, betonen, dass die amerikanische Infrastruktur nicht in der Lage ist, die wachsende Pflegekrise zu bewältigen, und drängen auf politische Veränderungen. Der Dokumentarfilm soll eine Bewegung auslösen, die Pflegende dazu ermutigt, ihre Geschichten zu teilen und eine gemeinsame Basis zu finden.