Karl Tattyrek und Nikolaus Firmkranz bringen als De Zwa Schmäh Lauser eine einzigartige Mischung aus Wiener Humor, pointiertem Wortwitz und musikalischer Unterhaltung auf die Bühne. Mit viel Charme, Spielfreude und einer ordentlichen Portion Schmäh begeistern sie ihr Publikum und sorgen für einen Abend voller Lachen und guter Laune. Im Theater Center Forum präsentieren die beiden ihr Programm, das Wiener Lebensgefühl, feine Ironie und musikalische Einlagen auf unverwechselbare Weise verbindet. Ein Erlebnis für alle, die den typischen Wiener Humor lieben und einen unterhaltsamen Abend genießen möchten.