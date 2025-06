Charli XCX hat auf die Online-Kritik an ihrem Glastonbury-Auftritt reagiert, bei dem sie von vielen Zuschauern wegen ihres Autotune-Einsatzes als „schlechteste Performerin“ bezeichnet wurde. In einem X-Post wies sie die Kritik mit den Worten zurück: „Mit absichtlichem Autotune zu singen, macht dich zu einem Betrüger... ist wie der langweiligste Take aller Zeiten. Gähn sorry.“ „Aber um ehrlich zu sein... ich genieße den Diskurs. Meiner Meinung nach ist die beste Kunst spalterisch und konfrontativ und entwickelt sich oft zu einer wirklich interessanten Kultur, anstatt irgendwie ok, leicht verständlich und irgendwie vergesslich zu sein“, so Charlie XCX Nachdem sie die Fünf-Sterne-Kritik von The Guardian zu ihrem Auftritt geteilt hatte, bemerkte sie: „Ich genieße diese Boomer-Vibe-Kommentare zu meiner Glastonbury-Performance. Das ist super faszinierend für mich.“ Charli trat als Headliner auf der Other Stage auf und performte Hits aus ihrem Album „Brat“, darunter „Apple“, „Von Dutch“ und „Girl, So Confusing“. Kürzlich trat Charli zusammen mit Dua Lipa im Wembley-Stadion auf, um während ihrer „Radical Optimism“-Tour „360“ zu performen.