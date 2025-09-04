Überall, wo Menschen aufeinandertreffen, entstehen meistens auch kleine Gruppen und Grenzen – manchmal sogar mitten in einer Gemeinde. Genau das war in Miesbach der Fall. Aber als es dann darum ging, das Gemeindehaus zu sanieren, entschied die evangelische Gemeinde, dass es ein Treffpunkt für alle im Ort werden soll. Heute ist das Bunte Haus ein Vorbild für gelebte Gemeinschaft, Offenheit und Inklusion.