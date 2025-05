Britney Spears hat sich entschuldigt, nachdem sie sich während eines Charterfluges eine Zigarette angezündet hatte. Der Popstar gab den Vorfall auf Instagram zu, nannte ihn „unglaublich komisch“ und erklärte, sie habe gedacht, das Rauchen sei aufgrund des ungewöhnlichen Designs des Getränkehalters im Flugzeug erlaubt. Spears sagte, sie habe zum ersten Mal Wodka getrunken, und ein Freund habe ihr eine Zigarette gereicht, die sie während des Fluges angezündet habe. Obwohl das Rauchen auf kommerziellen Flügen verboten ist, kann es auf privaten Charterflügen unter bestimmten Bedingungen erlaubt sein, was in diesem Fall nicht der Fall war. Die Behörden trafen Spears bei der Landung und sprachen eine Warnung aus, nachdem sie von einer Flugbegleiterin alarmiert worden waren. Spears glaubte zunächst, dass die Beamten sie freundlich begrüßten und erkannte erst später den Grund ihrer Anwesenheit. Sie kritisierte auch eine Flugbegleiterin, die angeblich versucht hatte, sie zu „blamieren“, indem sie übermäßig streng war, bevor andere Passagiere an Bord gingen. Spears schloss ihren Beitrag mit einer Entschuldigung an alle, die sie durch den Vorfall beleidigt hatte.