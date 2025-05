Billy Joel hat alle anstehenden Tourdaten abgesagt, nachdem bekannt wurde, dass bei ihm ein Normaldruckhydrozephalus diagnostiziert wurde, eine seltene Hirnkrankheit, die das Hör- und Sehvermögen sowie das Gleichgewicht beeinträchtigt. In einer Erklärung erklärte Joel, dass sich der Zustand durch die jüngsten Konzerte verschlimmert hat. Die Krankheit führt dazu, dass sich überschüssige Flüssigkeit im Gehirn ansammelt, was den Druck erhöht und neurologische Symptome auslöst, die oft mit Demenz verwechselt werden. In einem Instagram-Post bedankte sich Joels Frau, Alexis Roderick Joel, bei den Fans für die "überschwängliche Liebe und Unterstützung" und sagte, sie seien "so dankbar" für die "schnelle Diagnose, die wir erhalten haben." Seine Tochter Alexa sagte, dass er sich „voll und ganz der vollständigen Genesung verschrieben hat, mit fortlaufenden physiotherapeutischen Behandlungen, während er seine Kräfte wiedererlangt“. Sie bezeichnete Joel als „den stärksten und widerstandsfähigsten Mann, den ich je gekannt habe“ und dankte den Fans für „die aufrichtige Fürsorge, das Mitgefühl und die Sorge“. „Billy Joel: And So It Goes", ein zweiteiliger Dokumentarfilm, wird das Tribeca Festival 2025 eröffnen und zeigt seltenes Filmmaterial, Heimvideos und persönliche Interviews mit Joel.