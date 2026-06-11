Manche Hollywood-Gene scheinen auf Hochtouren zu laufen. Während viele Promi-Kinder in die Fußstapfen ihrer berühmten Eltern treten, gibt es einige Vater-Sohn-Paare, die sich so ähnlich sehen, dass Fans regelmäßig zweimal hinschauen müssen. Ein besonders auffälliges Paar sind Kurt Russell und sein Sohn Wyatt Russell. Obwohl die Ähnlichkeit auf den ersten Blick nicht sofort ins Auge fällt, werden die frappierenden Parallelen deutlich, wenn man sie nebeneinander sieht. Wie sein Vater hat auch Wyatt eine erfolgreiche Schauspielkarriere aufgebaut und in Projekten wie „Night Swim“ und Marvels „Thunderbolts“ mitgewirkt. Tom Hanks und Colin Hanks sind ein weiteres berühmtes Duo, das mehr als nur Talent verbindet. Colin sprach sogar offen über die Herausforderungen, eine Karriere aufzubauen, während er ständig mit seinem Oscar-prämierten Vater verglichen wird. Im Podcast „Armchair Expert“ beschrieb er sich 2018 als jünger und „liebevoll naiv“, weil er damals dachte, es sei nicht so wichtig, Tom Hanks’ Sohn zu sein. Die beiden traten auch gemeinsam in Filmen wie „That Thing You Do!“ und „The Great Buck Howard“ auf. Und dann wären da natürlich noch die „Schitt’s Creek“-Schöpfer und -Darsteller Eugene und Dan Levy, deren identische Augenbrauen, Brillen und ihr gemeinsamer Humor sie zu einem der bekanntesten Vater-Sohn-Gespanne Hollywoods gemacht haben. Dan scherzte einmal in der „Ellen DeGeneres Show“, sein Vater habe sich nach den Dreharbeiten zu „Schitt’s Creek“ seine charakteristische Frisur ausgeliehen, wodurch die beiden sich ähnlicher denn je seien. Dann wären da noch Jude Law und sein Sohn Rafferty Law. Als Rafferty in Filmen wie „Twist“ und „How to Make a Killing“ auf der Leinwand erschien, bemerkten viele Zuschauer sofort die große Ähnlichkeit zu seinem Vater. Die Ähnlichkeit ist so frappierend, dass Rafferty 2010 sogar eine jüngere Version von Judes Figur in dem Film „Repo Men“ spielte.