Von familiären Sederabenden bis hin zu emotionalen Momenten in den sozialen Medien – viele Prominente feiern jedes Jahr im Stillen Pessach, oft auf unerwartete Weise. Pessach erinnert an den biblischen Auszug aus Ägypten und markiert den Weg der Israeliten von der Sklaverei in die Freiheit. Wie Millionen Menschen weltweit begehen auch einige bekannte Persönlichkeiten das Fest auf ihre ganz persönliche Art. Für Natalie Portman trifft Tradition auf modernes Leben. Sie ist dafür bekannt, klassischen Pessachgerichten einen veganen Touch zu verleihen und Rezepte neu zu interpretieren, ohne dabei die tiefe Verbundenheit mit der Bedeutung des Festes zu verlieren. Adam Sandler lässt seine jüdische Identität oft in seine Arbeit einfließen. In seinem Film „Uncut Gems“ aus dem Jahr 2019 finden Pessachtraditionen sogar ihren Weg auf die Leinwand – mit einer denkwürdigen und chaotischen Seder-Szene. Und dann ist da noch Jack Black, der einmal scherzhaft meinte, das traditionelle Pessachlied „Chad Gadya“ sei dank seiner intensiven, dramatischen Erzählweise vielleicht der erste Metal-Song überhaupt. Die Schauspielerin Rashida Jones, die von einer jüdischen Mutter erzogen wurde, beschreibt Pessach als einen wichtigen Teil ihrer Kindheit, geprägt von bedeutungsvollen Familientraditionen und Zeit zum Nachdenken. Ashley Tisdale wuchs sowohl in einem jüdischen als auch in einem christlichen Haushalt auf. Sie verriet, dass sie „ein bisschen von beidem“ feiert. 2023 veröffentlichte sie sogar ein Video, in dem sie ihren neugierigen Followern erklärte, was Pessach ist. Für Isla Fisher wurde das Fest Teil ihres Lebens, nachdem sie 2007 zum Judentum konvertierte, bevor sie den Schauspieler und Komiker Sacha Baron Cohen heiratete. Sie begeht die Festtage oft, indem sie ihren Fans herzliche Grüße übermittelt und sowohl Pessach als auch Ostern feiert. Letztendlich feiern diese Stars, obwohl sie im Rampenlicht stehen, Pessach wie alle anderen – mit Traditionen, Besinnung und Zeit mit ihren Liebsten.