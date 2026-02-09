Bad Bunnys Halbzeitshow beim Super Bowl hielt sein Versprechen, dass „die Welt tanzen wird“, und präsentierte die lateinamerikanische Kultur vor über 125 Millionen Zuschauern. Das aufwendige Bühnenbild zeigte Motive aus Puerto Rico: ein Zuckerrohrfeld, ein Dorf und die ikonische Casita aus seiner Sommerresidenz in San Juan. In der Casita tanzten Prominente wie Karol G, Cardi B, Pedro Pascal und Jessica Alb unter dem Dach, während die Show an dem kleinen Haus vorbeizog. Während der Show fand sogar eine Hochzeit statt, bei der Lady Gaga eine Salsa-Version von „Die With a Smile“ zum Besten gab. Ricky Martin sang gemeinsam mit seinem puerto-ricanischen Landsmann „Lo que le pasó a Hawái“ aus Bad Bunnys Grammy-prämiertem Album „Debí tirar más fotos“. Der politisch brisanteste Moment war ein kleiner Junge, der im Fernsehen Bad Bunnys Grammy-Dankesrede sah, in der dieser sich gegen die US-Einwanderungsbehörde ICE aussprach. Bad Bunny überreichte dem Jungen, der dem fünfjährigen Liam Ramos ähnelte, der kürzlich in Minneapolis von ICE festgenommen worden war, seinen Grammy. Das Set enthielt einen eindrucksvollen Moment, in dem er „Gott segne Amerika“ sagte und anschließend alle Länder Amerikas, einschließlich Kanada und Puerto Rico, aufzählte. Auf einer Werbetafel hinter Bad Bunny war zu sehen: „Nur Liebe ist stärker als Hass“, vermutlich eine Reaktion auf die rassistischen Kommentare und die Anfeindungen, denen er im Vorfeld des Auftritts ausgesetzt war.