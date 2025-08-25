Bei Kristof Huser aus Hasbergen (Niedersachsen) staunen Besucher:innen nicht schlecht: Auf seinem privaten Grundstück steht eine voll funktionsfähige Ampelanlage. Rund 5.000 Euro hat der 27-Jährige in sein ungewöhnliches Hobby investiert. Seine Leidenschaft für Ampeln begann schon vor Jahren. In seiner „Partybude“ hat Huser inzwischen rund 30 Lichtzeichenanlagen gesammelt. Die meisten Stücke stammen aus dem Internet oder von Straßenmeistereien.