Katy Perry wird im Rahmen der bevorstehenden NS-31-Mission von Blue Origin am 14. April um 15:30 deutscher Zeit von West Texas aus ins All starten. Sie wird begleitet von der Journalistin Gayle King, der Produzentin Kerianne Flynn, der NASA-Raketenwissenschaftlerin Aisha Bowe, der Wissenschaftlerin Amanda Nguyen und Lauren Sánchez, der Verlobten des Blue Origin-Gründers Jeff Bezos. Dies ist die erste rein weibliche Raumfahrtbesatzung seit 1963, als Valentina Tereschkowa aus der Sowjetunion als erste Frau ins All flog. Das Team wird an Bord der New Shepard, der wiederverwendbaren suborbitalen Rakete von Blue Origin, eine 11-minütige Reise über die Kármán-Linie, den Rand des Weltraums, antreten. Katy Perry, ein lebenslanger Astronomie-Enthusiast, bezeichnete die Reise als einen wahr gewordenen Traum. „Wir sind aus Sternenstaub gemacht“, sagte sie und freute sich darauf, mehr über MINT zu erfahren und die Erde von oben zu sehen. Für andere hat die Mission eine tiefe persönliche Bedeutung. Nguyen, die erste vietnamesische Frau im Weltraum, sieht darin die Chance, einen „aufgeschobenen Traum“ zu erfüllen, nachdem sie einen sexuellen Übergriff überlebt hat. "Geschlechtsspezifische Gewalt ist ein wichtiger Grund dafür, dass so viele Frauen im MINT-Bereich ihre Ausbildung nicht fortsetzen, und ich war eine dieser Frauen. Nachdem ich sexuell angegriffen wurde, habe ich mein Teleskop eingetauscht, um für meine Rechte als Überlebende sexueller Gewalt zu kämpfen", erklärte Nguyen. Bowe, der erste Mensch bahamaischer Abstammung im Weltraum, will andere für MINT begeistern. Die Crew hat ein Training absolviert, das Simulationen, Flüge in der Schwerelosigkeit und Sicherheitsprotokolle umfasst. Jedes Mitglied bringt persönliche Gegenstände mit. Nguyen beispielsweise hat einen Zettel dabei, der ihr geholfen hat, ein Trauma zu überwinden, und den Stift, mit dem Barack Obama die „Sexual Assault Survivors' Bill of Rights“ unterzeichnet hat. Während viele die Mission lobten, kritisierten andere, darunter die Schauspielerin Olivia Munn, deren Kosten und Zweck. King räumte die Kritik ein, sagte aber, die Mission sei „größer als ein Mann und ein Unternehmen“. Blue Origin wurde im Jahr 2000 von Bezos gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, die Raumfahrt durch wiederverwendbare Raketentechnologie zugänglicher und nachhaltiger zu machen. Die Mission NS-31 wird der elfte Flug von New Shepard mit Besatzung und der 31. insgesamt sein.