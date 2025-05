50 Cent hat sich darüber lustig gemacht, dass er „untertauchen“ muss, nachdem Diddys Ex-Assistent ausgesagt hat, dass Diddy einmal wegen eines „Problems“ mit ihm eine Waffe hatte. Er teilte ein KI-Bild von sich selbst an einem Filmset mit der Bildunterschrift: „Cut, CUT. Wartet mal, PUFFY (Diddy) hat eine Waffe. Ich fühle mich nicht sicher LOL“. Ein anderes von KI generiertes Bild zeigte 50 Cent verängstigt und scherzte: „Ich muss mich heute Abend beim Playoff-Spiel verstecken“, womit er sich auf das NBA-Playoff-Spiel zwischen den Knicks und den Pacers bezog. Am Wochenende postete er ein KI-Bild von Diddy mit grauen Haaren im Gerichtssaal und sagte voraus, dass dem Rapper „20 Jahre hinter Gittern“ drohen könnten. Er fragte: „Wie hoch ist die Wette dafür? Ich habe Diddy zu 20 Jahren verurteilt... SMH BadBoy Dangerous!“ Kürzlich verspottete 50 die Träger des „Free Diddy“-Shirts mit einem KI-Bild von sich selbst, das das Shirt trägt. Diddy steht derzeit vor Gericht und wird u.a. des Sexhandels und der organisierten Kriminalität angeklagt, was im Falle einer Verurteilung zu einer lebenslangen Haftstrafe führen könnte.