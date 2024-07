Nach drei Tagen Anreise ist das Wacken Open Air 2024 am Mittwoch offiziell gestartet. Wie jedes Jahr haben die Wacken Firefighters das Heavy-Metal-Festival eröffnet. Die Musikkapelle der Feuerwehr des Ortes ist über die Jahre zu einer echten Kultband geworden und lockte schon am frühen Nachmittag tausende Besucher:innen vor die Bühnen. Mit dabei in diesem Jahr: EM-Star und Saxophonist Andre Schnura.