Auch in diesem Jahr fand wieder die alljährliche Sturmparty der SPÖ Strasshof statt, diesmal aufgrund der Bodenverhältnisse nach den Unwettern nicht im idyllischen Biotop, sondern vor dem Haus der Begegnung. Das tat der Stimmung, keinen Abbruch, Weinliebhaber und Freunde guter Unterhaltung konnten bis in die Abendstunden, die Party genießen. Der Reinerlös der Sturmparty geht an die strasshofer Feuerwehr, welche in den letzten Tagen, sowie alle Blaulicht Organisationen, übermenschliches für uns geleistet haben.