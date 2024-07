Scooter bei Sommerfestival in Wolfsburger Autostadt

Das Sommerfestival in der Autostadt in Wolfsburg läuft bereits seit vier Wochen. Wie jedes Jahr treten dann Stars und internationale Künstler:innen aus der ganzen Welt dort auf. Am Mittwochabend hat Scooter den Wolfsburger:innen ordentlich eingeheizt.