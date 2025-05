Lady Gaga hat am Samstag, den 3. Mai, 2,1 Millionen Menschen zu ihrem Konzert am Strand der Copacabana in Rio de Janeiro eingeladen, wie die Stadtverwaltung von Rio und die Produktion der Veranstaltung mitteilten. Die Zuschauerzahl übertraf den bisherigen Rekord von Madonna, die 2024 am gleichen Ort 1,6 Millionen Menschen anlockte, und bescherte Gaga das Podium für das größte Frauenkonzert der Geschichte. Vor der Copacabana hatte Lady Gaga ihr größtes Publikum 2022 im Stade de France in Paris mit 80.000 Menschen. Dies war Lady Gagas erster Auftritt in Brasilien seit 2012. 2017 hatte sie ihren Auftritt bei Rock in Rio wegen einer Fibromyalgieerkrankung abgesagt. „Mein Herz ist übervoll. Ich fühle mich glücklich, stolz und zutiefst dankbar. Heute schreiben wir Geschichte, aber wir schreiben nicht allein Geschichte. Ohne Sie, die unglaublichen Menschen in Brasilien, würde ich diesen Moment nicht erleben. Danke, dass ihr mit mir Geschichte geschrieben habt“, sagte Gaga während der Show.