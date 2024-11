Der Emmy-Preisträger und TV-Moderator Conan O'Brien wird 2025 zum ersten Mal die Academy Awards moderieren. Die Nachricht wurde auf Instagram der Academy Awards bekannt gegeben, wo ein Video von O'Brien zu sehen ist, in dem er seinen Followern mitteilt, dass er die Preisverleihung 2025 moderieren wird. O'Brien löst damit Jimmy Kimmel ab, der die Oscars 2023 und 2024 moderierte. Der Late-Night-Moderator ist vor allem für seine verschiedenen Talkshows bekannt, darunter „Late Night with Conan O'Brien“, „The Tonight Show with Conan O'Brien“ und „Conan“. Bill Kramer, der CEO der Academy, und Janet Yang, die Präsidentin der Academy, sagten in einer Erklärung, sie seien „begeistert und fühlen sich geehrt, dass der unvergleichliche Conan O'Brien die Oscars moderieren wird“. Die 97. Oscar-Verleihung findet am 2. März 2025 im Dolby Theatre in Hollywood statt. Die Preisverleihung wird live auf ABC in den USA und in über 200 Ländern weltweit ausgestrahlt.