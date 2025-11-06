Ein überraschender Fund im Bankschließfach bringt ein ganzes Erbe ins Wanken: Ein handschriftliches Testament taucht plötzlich auf – allerdings in zwei Teilen. Hatte der Verstorbene seinen letzten Willen damit ungültig gemacht? Das Oberlandesgericht Frankfurt musste klären, ob ein zerrissenes Dokument noch Gültigkeit besitzt – und setzte ein klares Zeichen. Wie das Gericht entschied, erfahren Sie in unserem „Urteil der Woche“.