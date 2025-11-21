Wenn der Winter kommt, müssen Grundstücksbesitzer und -besitzerinnen wissen, wie Schneeräumen und Streuen geregelt sind. Wer seine Pflichten nicht erfüllt, riskiert Bußgelder und Haftung bei Unfällen. Einheitliche Vorschriften gibt es in Deutschland nicht – jede Kommune hat ihre eigenen Vorgaben. Vielerorts gelten aber ähnliche Pflichten, die wir in diesem Video als Orientierung zusammenfassen.