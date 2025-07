Der Wichtel und sein duftendes Morgenritual In einem kleinen, versteckten Wald lebte ein fröhlicher Wichtel namens Schnurzi. Er war bekannt für sein großes Herz und seine Liebe zur Natur. Jeden Morgen, wenn die ersten Sonnenstrahlen den Himmel erleuchteten, erwachte Schnurzi voller Vorfreude auf den neuen Tag. Was ihn jedoch am meisten begeisterte, war sein ganz besonderes Talent: Sein feines Riechorgan. Damit konnte er die feinsten Düfte der Natur erschnüffeln – den zarten Duft der Blüten, das frische Grün der Blätter, den angenehmen Geruch des Morgentaus und sogar den Hauch von Moos und Erde. Finn liebte es, diese Düfte zu zelebrieren. Er stellte sich vor, dass jeder Atemzug eine kleine Reise in die Schönheit der Natur war. Mit geschlossenen Augen atmete er tief ein, spürte, wie die frische Luft seine Lungen füllte, und ließ die Düfte auf sich wirken. Dabei begann er eine kleine Meditationsübung: Er stellte sich vor, dass jeder Atemzug ihn mit der Kraft und Ruhe der Natur auflud. ...