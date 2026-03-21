Das Birnchen beim Standlicht durchgebrannt, Ölwechsel fällig oder der Auspuff ist zu laut? Die Reparatur von Verschleißteilen steht regelmäßig an und geht auf Dauer bei jedem Autofahrer ins Geld - vor allem beim Besuch in der Vertragswerkstatt. GRIP zeigt: Welche kleine Reparaturen (wie Birnchen oder Batteriewechsel) kann ich selbst vornehmen und wie kann ich bei einem Werkstattbesuch zum Beispiel durch den Erwerb von eigenen Motoröl oder Stoßdämpfern richtig sparen.