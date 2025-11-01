Extremes Wetter auf der Strecke hat zur „Neutralisierung“ der heutigen 6. Etappe des Nedbank Gravel Burn geführt. Das bedeutet, dass die Zeiten der Fahrer auf der 144 Kilometer langen Etappe in der Eastern Cape-Provinz – von der Merino Farm bei Cradock bis nach Gwanishi – nicht in die Gesamtwertung einfließen werden. Die Fahrer wurden heute Morgen von extrem starken Winden und anschließendem Regen überrascht. Zwischenzeitlich mussten sie aus Sicherheitsgründen aus ihren Lapas evakuiert und in einem zentralen Bereich des Burn Camps zusammengeführt werden. Daraufhin wurde beschlossen, den ursprünglich für 7 Uhr geplanten Start um eine Stunde zu verschieben und das Rennen bis zum ersten Verpflegungspunkt, „Padstal 1“ bei Kilometer 46, zu neutralisieren. Diese Entscheidung wurde von den Fahrern begrüßt. Leider stürzte der Schweizer Profifahrer Andri Frischknecht in einem Abschnitt mit extremen Seitenwinden – etwa bei Kilometer 36 – während der neutralisierten Phase und musste mit einer Gehirnerschütterung und einer Schulterverletzung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Wind hielt weiterhin mit starken Böen an, was ein sicheres Rennen unmöglich machte, und im Laufe des Tages stiegen die Temperaturen auf rund 35 °C an. Auf Bitte der führenden Profifahrer entschied der Rennkommissär, die gesamte Etappe zu neutralisieren.