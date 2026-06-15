Das Wacken Open Air (W:O:A) findet vom 29. Juli bis 1. August 2026 statt. Es gilt als eines der größten Heavy-Metal-Festivals weltweit und wird in Wacken, einem Dorf mit 2.000 Einwohnern in Schleswig-Holstein, veranstaltet. Jährlich werden dort rund 85.000 Fans erwartet. 2026 feiern sie die 35. Auflage des Festivals. Das Line-up Auf den acht Bühnen werden insgesamt mehr als 150 Acts auftreten. Powerwolf, Judas Priest und Def Leppard sind die Headliner. Darüber hinaus sind u.a. diese Bands dabei: Hämatom, In Flames und Saxon sowie Heavysaurus, Uli Jon Roth, Arch Enemy, Yngwie Malmsteen und Rose Tattoo. Tickets 2023 und 2024 war das Festival nach fünf Stunden ausverkauft. 2026 sind sechs Monate nach Verkaufsstart noch Karten verfügbar. Das gab es zuletzt 2008. Die Ticketpreise sind im Vergleich zum Vorjahr von 333 Euro auf 349 Euro gestiegen. Das ist neu 2025 sind Fans nach tagelangem Dauerregen laut Festivalgründer Thomas Jensen „teilweise bis zum Knie im Schlamm versunken.“ Nun wollen die Veranstalter u.a. 10.000 Quadratmeter vor den beiden Hauptbühnen temporär durch Platten abdecken. Diese Fläche soll so nahezu einem Viertel der erwarteten Fans einen festen Boden bieten.