Vom 31. Juli bis 3. August findet wieder das legendäre Wacken Open Air in Schleswig-Holstein statt. 85.000 Besucher:innen werden erwartet und es treten Bands wie Korn, Blind Guardian, Amon Amarth, Architects, The Darkness, Flogging Molly, Opeth, Avantasia, die Scorpions oder In Extremo auf. Es gilt als das größte Heavy-Metal-Festival der Welt. Klar, dass die Vorbereitungen schon auf Hochtouren laufen. Sowohl im Dorf als auch auf dem Playground und den Festival-Wiesen wird fleißig gearbeitet. Am Mittwoch wurde zudem der berühmte Bullhead aufgehängt – das Wahrzeichen des W:O:A. In zehn Metern Höhe hängt der stählerne 2,5 Tonnen schwere Schädel nun, der dank seiner 40 Öffnungen Feuer speit, wenn es vor der Hauptbühne wieder so richtig rund geht. Für die Veranstalter:innen beginnt nun, genau eine Woche vor der offiziellen Festival-Eröffnung und Infield-Erstürmung, das große Kribbeln.