Vibrionen-Gefahr an Nord- und Ostsee steigt

Mit der sommerlichen Hitze steigt das Risiko für Vibrionen-Infektionen an Nord- und Ostsee. Das Robert Koch-Institut (RKI) warnt, dass sich, bei Wassertemperaturen über 20 Grad, für den Menschen gefährliche Vibrionen in Oberflächengewässern stark vermehren könnten. Gerade in flachen, sich schnell erwärmenden Küstenbereichen steigt das Risiko für ein vermehrtes Auftreten der Bakterien bei höheren Temperaturen deutlich. Die Ostsee ist aufgrund ihres niedrigen Salzgehalts besonders betroffen. Gefährdet sind vor allem Menschen mit offenen Wunden oder geschwächtem Immunsystem. Behandelt werden die Infektionen mit Antibiotika, die möglichst früh zum Einsatz kommen sollten.