Wenn ein Feuer in einer Wohnung oder einem Haus ausbricht, gilt es in erster Linie Ruhe zu bewahren und einige klare Verhaltensregeln anzuwenden. Neben dem Alarmieren der Feuerwehr, gibt es weitere wichtige Schritte, die es, insbesondere beim Verlassen eines brennenden Gebäudes, zu beachten gilt. Kleinere Brände können unter Umständen selbst bekämpft werden. Die oberste Regel ist allerdings immer: Bringen Sie sich nicht selbst in Gefahr. Im Video erfahren Sie mehr über das richtige Verhalten im Brandfall.