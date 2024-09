Ein angebrannter Topf kann schnell zu Frustration führen, besonders wenn das leckere Essen sich in eine hartnäckige Kruste verwandelt hat. Doch keine Sorge! Es gibt verschiedene Hausmittel und Tricks, mit denen Sie selbst stark eingebrannte Töpfe wieder sauber bekommen. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihren angebrannten Topf reinigen und ihn in neuem Glanz erstrahlen lassen können – ganz ohne aggressive Chemikalien.