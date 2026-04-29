Am 30. April wird wieder in den Mai getanzt. Eine Auswahl der Veranstaltungen in Düsseldorf: • Donnerstag, 30. April 2026, ab 17 Uhr: Kasematten - „Tanz in den Mai“ • Donnerstag, 30. April 2026, ab 21 Uhr: Henkel-Saal - DJ-Party XXL Speczial „Tanz in den Mai“ mit Julia Lindholm und Chiara Sun • Donnerstag, 30. April 2026, ab 21 Uhr: Sub • Donnerstag, 30. April 2026, ab 22 Uhr: Rheinturm - „Sweet Heaven“-Tanz in den Mai • Donnerstag, 30. April 2026, ab 22 Uhr: Rosenrot - „Tanz in den Mai“ • Donnerstag, 30. April 2026, ab 22.30 Uhr: Nachtresidenz - „Peaches“-Tanz in den Mai • Donnerstag, 30. April 2026, ab 23 Uhr: The Eight Club - „District 8“ • Donnerstag, 30. April 2026, ab 23 Uhr: Rudas Studios - „Tanz in den Mai“ • Donnerstag, 30. April 2026, ab 23 Uhr: Stahlwerk - „I Love 80s & I Love 90s“ Tanz in den Mai Weitere Infos zu den Events gibt es im Video.
Service & Ratgeber Tanz in den Mai 2026: Events und Partys in Düsseldorf
red 29.04.2026 - 13:04 Uhr