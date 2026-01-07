Temperaturen von unter -10 Grad Celsius in der Nacht sorgen aktuell auf vielen Seen in Mittelfranken für Eisflächen. Für viele Winterfans heißt das: Schlittschuh rausholen und ab aufs Eis. Doch auf einigen Seen in der Region ist das generell verboten: zum Beispiel auf dem Altmühlsee, dem Brombachsee, dem Igelsbachsee oder bei der Rothsee-Vorsperre. In Nürnberg ist das Eislaufen momentan auf allen natürlichen Gewässern nicht freigegeben. Auch auf anderen Gewässern in Franken ist Vorsicht geboten. Denn der Winterspaß kann schnell zur Lebensgefahr werden, warnt die DLRG.