Ist eine neue HU-Plakette ein verlässliches Qualitätsmerkmal beim Gebrauchtwagenkauf? Ein Auto verkauft sich schließlich besser mit frischer Plakette. Eine Vertrauensfrage, denn ein PKW, auf den ein Gutachter ein Auge geworfen hat, muss ja in Ordnung sein, oder? Doch immer mehr gefälschte Prüf-Plaketten tauchen auf. Mit versteckter Kamera macht sich das Team mit einem schrottreifen VW Golf 1 zu verschiedenen Werkstätten auf und versucht das eigentlich Unmögliche: eine frische Plakette dafür zu bekommen. Mit erschreckendem Ergebnis.