Hier sind einige Tipps zur Erhaltung der Gesundheit im Herbst: Zum Beispiel in Bezug auf Vitamine und Mineralstoffe- * Vitamin C: Unterstütze dein Immunsystem mit Lebensmitteln, die reich an Vitamin C sind, wie Zitrusfrüchte, Paprika und Brokkoli. * Vitamin D: Da es im Herbst weniger Sonnenlicht gibt, solltest du Vitamin D ergänzen, um dein Immunsystem zu stärken. * Zink und Magnesium: Diese Mineralstoffe fördern ebenfalls das Immunsystem und erhöhen das Energieniveau.... Dies und mehr in diesem Video.