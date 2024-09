In den Hamburger Gaußhöfen ist die neue immersive Ausstellung über das Universalgenie der Rennaissance, Leonardo da Vinci, gestartet. Besucher:innen können so abtauchen in die bekanntesten Gemälde und Zeichnungen des Meisters, wie die Mona Lisa oder den Vitruvianischen Menschen. Die Ausstellung über da Vinci ist aber nicht nur immersiv sondern auch interaktiv. Besuchende sollen selbst Hand anlegen, um das Schaffen des großen Künstlers zu verstehen.