Kostenlos mit dem Nahverkehr fahren – das ist in Fürth in der Vorweihnachtszeit möglich. An den vier Adventssamstagen im Dezember können die Fahrgäste alle Busse, die U-Bahn, die S-Bahn und die Regionalzüge innerhalb der Tarifstufe B kostenfrei nutzen. Das Angebot gilt von Betriebsbeginn und bis Betriebsschluss. Fahrten von Oberasbach oder Zirndorf nach Fürth – sowie in die Gegenrichtung – sind damit ebenfalls ohne Ticket möglich. Damit möchten die Stadt und der lokale Verkehrsbetrieb den Autoverkehr in der Vorweihnachtszeit entlasten.